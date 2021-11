Hoffnung für Sachsens Amateur- und Breitensport – Ministerin sagt Prüfung zu

Leipzig. Ist Amateur- und Breitensport genauso zu behandeln wie eine Geburtstagsfeier oder eine Hochzeit? Ja, sagt Sachsens Sozialministerium und hat es so auch in der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung niedergelegt. Die Folge: Kontaktbeschränkungen für Fußball, Handball und Co. während der aktuell geltenden Vorwarn- und der demnächst drohenden Überlastungsstufe. Nein, sagen unter anderem Landessportbund (LSB) und Sächsischer Fußball-Verband (SFV). Vertreter beider Verbände waren am Donnerstag zu Gast bei Sozialministerin Petra Köpping (SPD) – und hatten im Anschluss eine frohe Botschaft.

