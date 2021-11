Hoffnung auf den Klassenerhalt: TSV Havelse feiert wichtigen Heimsieg gegen Halle

Na also, es geht doch - und wie. Mit einer starken Leistung holte sich der TSV Havelse ganz wichtige Punkte und eine große Portion Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Der Aufsteiger besiegte den Halleschen FC völlig verdient mit 2:1 (2:1) und zeigte mit diesem Erfolg, dass er sich noch längst nicht abgeschrieben hat.

2:0 nach 18 Minuten

Diese nette Einladung ließ sich Lakenmacher nicht entgehen, der TSV-Stürmer vollendete sein Traumsolo überlegt und erzielte in der 18. Minute das 2:0 für die Havelser. Bereits zehn Minuten zuvor hatte der 21-Jährige den Aufsteiger in Führung gebracht. Nach einer prima Kombination über die linke Seite und einem feinen Zuspiel von Kianz Froese schoss der Angreifer den Ball aus zehn Metern überlegt ins linke, untere Eck.

Was so einfach und gekonnt aussah, war jedoch das Resultat von harter Arbeit. Von Beginn an gingen die Havelser engagiert zur Sache und spielten ungemein clever. Der Tabellenletzte war dem Halleschen FC in allen Belangen überlegen, weil er in jeden Zweikampf ungemein viel investierte und so richtig herrlich unangenehm war.

Eine blitzsaubere Mannschaftsleistung

Die beiden Toptorjäger der Gäste, Michael Eberwein und Terrence Boyd, waren bei der TSV-Defensive lange Zeit gut aufgehoben, und immer, wenn sich die Möglichkeit ergab, spielten der Außenseiter schnell und zielstrebig nach vorne. Was die Havelser da in der ersten Halbzeit gegen den Tabellenachten aus Sachsen-Anhalt zeigten, war eine blitzsaubere Mannschaftsleistung, ein tolles Spiel.

Erst zum Ende des ersten Durchgangs kamen die Gäste zu ihren ersten guten Gelegenheiten. Zweimal rettete TSV-Torwart Norman Quindt stark (40. Minute, 45.), beim Kopfball von Eberwein zum 1:2 (45. +1) nach einer Ecke kurz vor dem Pausenpfiff war jedoch auch er machtlos.