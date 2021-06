Bericht: Atletico Madrid an Jonas Hofmann interessiert – Gladbach winkt hohe Ablöse

Einen ersten großen Schritt hat Jonas Hofmann jüngst schon gemacht: Nach einer tollen Saison bei Borussia Mönchengladbach hat es der 28 Jahre alte Offensivspieler zum Nationalspieler gebracht und zuletzt auch in den Kader von Bundestrainer Joachim Löw für die Europameisterschaft geschafft . Nach dem Turnier könnte Hofmann offenbar den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und zu einem absoluten Top-Klub wechseln. Denn neben Klubs aus England, von deren Interesse immer wieder berichtet wird, soll laut Sport Bild nun auch der spanische Meister Atletico Madrid an Hofmann interessiert sein.

Die Madrilenen sollen ihr Interesse bei Hofmann und Gladbach hinterlegt haben. Der Vorteil für den Bundesligisten: Hofmann besitzt in seinem Vertrag, der noch bis Sommer 2023 läuft, offenbar keine Ausstiegsklausel. Die Borussia und Sportchef Max Eberl freuen sich daher über jeden Interessenten – das treibt nämlich die Ablöse für Hofmann, dessen elf Tor-Vorlagen – verletzungsbedingt sogar in nur 24 Einsätzen – in der abgelaufenen Bundesliga-Saison Top-Wert bei der Fohlenelf waren. Gladbach dürfte sich nach der verpassten Qualifikation für den Europapokal und in der Corona-Krise über jeden Euro Ablöse freuen.