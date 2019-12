Hofverberg mit 49 Lenzen noch am Puck: „Eishockey spielen kann man in jedem Alter, auch im höheren Alter.“

Leipzig. Kürzlich gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sein Aufgebot für die Olympischen Jugendspiele in Lausanne bekannt. Zum Eishockey-Team gehört dabei auch Chanel Virginia Estella Hofverberg. Das ist die Tochter von Esbjörn (Esa) Hofverberg, der mit seiner Größe von 1,66 Metern der kleinste und mit 49 Jahren der älteste Spieler der drei höchsten deutschen Eishockey-Ligen ist und seit 2014 bei den Icefighters in der Oberliga spielt.

Lassen Sie uns zuerst über Chanel reden, die für die Olympischen Jugendspiele nominiert ist. Was sagen Sie dazu?

Wir haben uns alle gefreut. Es ist ein riesiger persönlicher Erfolg, wenn man so etwas mitmachen darf. Ich habe es nicht zu Olympia geschafft. Sie ist 15 Jahre alt, spielt bei den Juniorinnen des ETC Crimmitschau und hat auch schon Länderspiele bestritten. Sie ist Stürmerin, wie auch ihr Bruder Eden.

Der ist...

... er wird 14 und spielt auch in Crimmitschau.

Hatten die Kinder überhaupt eine Chance, einen anderen Sport zu betreiben als Eishockey?

Wahrscheinlich nicht (lacht). Naja, wir wohnen ganz in der Nähe des Eisstadions in Crimmitschau, da bietet sich das an. Die können zum Training laufen, kein Problem.

Waren die Kinder früher auch immer im Stadion, als Sie noch beim ETC Crimmitschau gespielt haben?

Genau, die haben fast immer zugeguckt.

Ab wann sollten Kinder mit Eishockey beginnen?

Da gibt es keine Regel. Klar, manche beginnen sehr zeitig, mit fünf oder sechs. Aber es gibt auch Spieler, die haben erst im Alter von zehn oder zwölf Jahren angefangen und es in die NHL oder die Nationalmannschaft geschafft. Das Alter ist nicht so wichtig, Talent ist wichtiger.

Sie sind 49 Jahre alt und wohl der älteste Eishockeyspieler in Deutschland im aktuellen Spielbetrieb...

... könnte sein.

Wie lange soll es noch gehen? Bis 60 vielleicht noch?

Eishockey spielen kann man in jedem Alter, auch im höheren Alter. Es kommt nur darauf an, wie gut und in welcher Liga. Ich würde sehr gerne noch lange spielen. Es ist in meinem Alter ja nicht selbstverständlich, dass man körperlich immer mitmachen kann. Deswegen heißt es immer abwarten, wie man sich nach jeder Saison so fühlt. Ich entscheide von Jahr zu Jahr, ob es noch Sinn macht.

Was treibt Sie an, mit fast 50 noch Leistungssport zu betreiben? Ist es der Spaß am Eishockey, das Geld, oder was?

Das Geld ist es sicher nicht, seit zehn Jahren bin ich ja selbstständig. Außerdem kann man bei den Icefighters nun wirklich nicht reich werden.

Selbstständig heißt?

Im Sommer arbeite ich als Golflehrer, im Winter ist Golf im Vorland des Erzgebirges nicht so gut möglich, da bietet sich Eishockey an. Aber klar, es macht mir auch immer noch Spaß. Ich mache das seit meiner Kindheit, es ist meine Leidenschaft. Da muss man doch nicht aufhören, nur weil man ein bisschen älter geworden ist.

Wie viele Spiele haben Sie bisher bestritten?

Das weiß ich nicht. Pflichtspiele im Seniorenbereich sind es sicherlich einige Hundert.

Was ist mit den Icefighters in dieser Saison möglich?

Wir spielen bis jetzt eine ziemlich gute Saison. Leider gab und gibt es einige verletzunsgbedingte Ausfälle. Unser erstes Ziel sind die Playoffs, das schaffen wir hoffentlich. Dann ist ja alles möglich.

Ist das Ziel DEL2 in Leipzig realistisch?

Realistisch ist das schon. Aber da muss in vielen Bereichen noch aufgestockt werden. Vieles muss professioneller werden. Da steht noch ganz viel Arbeit bevor.

Wäre das nicht ein schönes Ziel, den Aufstieg mitzuerleben?

Ich glaube, ich werde nicht so lange spielen, dass ich das noch miterlebe. Aber man soll ja nie nie sagen.

Sie sind topfit, wie schaffen Sie das?

Wir trainieren ja fast jeden Tag, dazu die zwei Spiele pro Woche, das ist viel.

Absolvieren Sie im Training das gleiche Pensum wie die jüngeren Spieler, die ja Ihre Söhne sein könnten?

Im Prinzip schon, aber es kann sein, dass ich nicht bei jeder Einheit dabei sein kann. Dann mache ich eben zu Hause noch was.

Was genau?

Calisthenics, also Spannungsübungen. Dann spiele ich leidenschaftlich gerne Badminton, das ist auch ein gutes Training. Golf sowieso.

Ihr Handicap?

Ich habe keines, weil ich als Professional arbeite. Da hat man Handicap null.

Was ist der schönste Golfplatz, auf dem Sie gespielt haben?

Der Old Course St. Andrews in Schottland. Das ist die Heimat des Golfsports, wo alles angefangen hat. Es ist der älteste noch existierende Golfplatz der Welt. Auf diesem Platz spielen zu dürfen, das ist etwas Besonderes. Das hat so viel Geschichte, der Platz ist fast 500 Jahre alt.

Und die schönste Eishalle?

Das kann ich nicht so direkt sagen. Viele haben ein spezielles Flair. Den Kohlrabizirkus finde ich auch sehr schön.