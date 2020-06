Hohe Einbußen beim TV-Geld: Bundesliga-Klubs müssen auf 150 Millionen Euro verzichten

Die Coronavirus-Pandemie hat für die Klubs der 1. und 2. Bundesliga auch in der kommenden Saison finanzielle Folgen! Das geht aus einem Schreiben der DFL an die 36 Profiklubs hervor, das dem Kicker vorliegt. Demnach werden die TV-Erlöse in der nächsten Saison um 150 Millionen Euro sinken. Statt 1,35 Milliarden Euro soll die Liga "nur" noch 1,2 Milliarden Euro durch die nationalen Übertragungsrechte einnehmen.