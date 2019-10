Höhenflug von Holsteins U19 hält an

„Wir waren im Spiel gegen den Ball heute leider nicht ganz so griffig wie zuletzt, an diesem Thema müssen wir weiter arbeiten“, analysierte Chefcoach Dominik Glawogger die 90 Spielminuten, „allerdings haben sich die Jungs viele gute Torchancen erarbeitet. Damit geht unser Sieg in Ordnung.“ Das Match der Staffel Nord/Nordost begann temperamentvoll. Dynamos U19 setzte den ersten Nadelstich, bereits nach vier Minuten sollte es im Kieler Kasten klingeln. Die Platzherren gaben die Kugel im Aufbau her und reagierten nach dem Ballverlust im Gegenpressing zu zögerlich. So konnte der Koreaner Kang den Ball zu Ransford Königsdörffer durchstecken, der cool per Flachschuss zur frühen Führung traf (4.).