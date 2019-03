Hoher Besuch: RB Leipzigs Geschäftsführer Mintzlaff im Fan-Block

Beim Bundesliga-Heimspiel Anfang Februar gegen Eintracht Frankfurt waren nach Abpfiff rund dreihundert Fans im Sektor B geblieben. Unter anderem skandierten sie: "Mintzlaff in den Block". Damals kam der Geschäftsführer der Aufforderung nicht nach. Der Aktion waren verschiedene Proteste gegen den Umgang der Vereinsspitze mit den RB-Fans vorausgegangen. Unter anderem war ein Offener Brief mit Kritikpunkten in Umlauf gebracht worden. Erst ein Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in dem Mintzlaff den Fans unter anderem einen neuen Kanal für permanenten Austausch sowie übersichtlichere und günstigere Ticketangebote versprach, beruhigte schließlich die Lage.