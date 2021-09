Hoher BVB-Sieg bei Benefizspiel für Flutopfer: Last-Minute-Transfer Pongracic gibt Debüt

Hohe Spende, hoher Sieg: Borussia Dortmund hat am Mittwochabend in Hagen jeweils über 45 Minuten gegen Westfalenligisten gespielt - und am Ende klar gewonnen. Sämtliche Einnahmen aus der Partie inklusive der Erlöse aus den TV-Einnahmen kamen den Opfern der Flutkatastrophe zugute.