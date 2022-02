Hoher Schaden in Stuttgart-Arena: Füchse sorgen für Chaos und Ärger

Am Samstag dürfen nach langer Zeit dank Corona-Lockerungen wieder 10.000 Zuschauer in die Stuttgarter Mercedes-Benz Arena. Gut so, denn das zuletzt meist leere Stadion wurde laut eines Berichts der "Stuttgarter Nachrichten" von Füchsen verwüstet. Laut Insidern soll der Schaden in fünf- bis sechsstelliger Höhe liegen.