"Hohlbirnen": Schalke-Vorstand Jobst will nach Rassismus-Eklat um Torunarigha jede Strafe akzeptieren

Der FC Schalke 04 will nach dem Rassismus-Skandal um Berlin-Verteidiger Jordan Torunarigha im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC für "vollumfängliche Aufklärung" sorgen. Das sagte S04-Marketing-Vorstand Alexander Jobst bei Sky. Torunarigha wurde nach eigener Aussage am Dienstag bei der Partie auf Schalke (2:3 n.V.) rassistisch beleidigt. Der Vorfall soll sich in der 84. Minute vor der Schalker Südkurve rund um den Block S5 ereignet haben. Die Schalker Verantwortlichen hatten sich kurz nach den Vorwürfen angesichts der Vorwürfe bestürzt gezeigt und volle Unterstützung zugesagt. Der Klub wertet nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit den Behörden das Videomaterial der Pokalpartie aus.

Nach Rassismus-Skandal: Schalke-Vorstand Jobst spricht von "Hohlbirnen"

Für Jobst darf sich ein Vorfall wie am Dienstag nicht wiederholen: "Dass am Dienstag so etwas vorkommt von solchen Hohlbirnen, die in der Gesellschaft mit ihren Aussagen keinen Platz finden, die in einem Fußballstadion keinen Platz finden sollten und die schon gar keine Schalker sind, das darf es in der Zukunft nicht mehr geben", so der Schalke-Vorstand deutlich. "Dazu sind wir Vereine alle aufgerufen, dass das nicht mehr vorkommt."