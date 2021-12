Vertrag von Holger Badstuber beim FC Luzern mit sofortiger Wirkung aufgelöst: "Noch einige Ziele im Profi-Fußball"

Der frühere Nationalspieler Holger Badstuber verlässt den FC Luzern nach nur fünf Monaten schon wieder. Laut einer Mitteilung des Schweizer Pokalsiegers vom Donnerstag haben sich beide Seiten entschieden, den bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrag "per sofort in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen". Der frühere Bayern-Spieler war erst im Sommer in die Schweiz gewechselt, Luzern ist momentan Tabellenletzter der Super League.

