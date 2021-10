Ex-Bayern-Profi Holger Badstuber spricht über seine Zukunft: "Ich will noch ein paar Jährchen spielen"

Der langjährige Bayern-Profi Holger Badstuber denkt im Alter von 32 Jahren noch lange nicht ans Karriereende. "Ich habe noch viel Lust zu spielen und mich zu verausgaben. Wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe, dann werde ich ehrlich zu mir sein und Schluss machen. Ich denke aber noch nicht daran, im nächsten Jahr aufzuhören. Ich will noch ein paar Jährchen spielen“, erzählte der ehemalige Nationalspieler, der im Sommer in die Schweiz zum FC Luzern gewechselt war, zu Sport1.

Über eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga denke er derzeit aber nicht nach. "Ich will meine Zeit im Ausland noch weiter ausreizen, um weitere persönliche Entwicklungen zu machen“, erklärte der 32-Jährige. Was nach der Karriere passiert, "wird man sehen. Ich habe eine Vision im Kopf. Da werden gute Sachen kommen", so der Verteidiger.