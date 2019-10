Stuttgart-Star Badstuber beschimpft Schiedsrichter nach Platzverweis: "Ihr seid Muschis geworden"

Kempkes hatte den ehemaligen Bayern-Spieler in der 53. Minute mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen. Badstuber hatte seinem Gegenspieler vehement am Trikot von Kiels Angreifer Janni Serra gezogen. Die erste Gelbe Karte war in der ersten Hälfte fällig geworden, als Badstuber nach einem Dribbling über den halben Platz den Ball verlor und daraufhin einen Kieler umgegrätscht hatte. Trotz der vehementen Beschwerden von Badstuber und Trainer Tim Walter, war der Platzverweis in der Summe vollkommen vertretbar.