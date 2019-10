Holger Badstuber attackiert Ex-Schalke-Bosse Heidel und Weinzierl: "Das waren einfach Lügen"

Holger Badstuber wird am 13. März 1989 in Memmingen geboren. Die meiste Zeit seiner Karriere verbringt er beim FC Bayern München. Sein riesiges Verletzungspech wirft ihn allerdings immer wieder zurück, eine schwere Verletzung jagt die nächste. Trotzdem ist er in seiner verletzungsfreien Zeit Stammspieler und Leistungsträger, sowohl beim Rekordmeister als auch in der Nationalmannschaft. Für die Bayern tritt er in 177 Spielen auf und erzielt zwei Treffer, im Nationaltrikot steht Badstuber in 31 Partien auf dem Feld. ©