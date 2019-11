Nach "Muschi"-Ausraster: Stuttgart-Profi Badstuber fordert, Mikrofone "weiter hinten aufzustellen"

Geht es nach Holger Badstuber vom VfB Stuttgart, sollen Außenmikrofone im Profi-Fußball nicht so nah an den Spielfeldern platziert werden. „Ich möchte auf dem Platz meine Emotionen ausleben können. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, die Mikrofone etwas weiter hinten aufzustellen“, sagte der Verteidiger nach seinem Verbal-Ausraster an der Seitenlinie der SportBild in einem Interview.

Als der 30-Jährige vor gut zwei Wochen im Zweitliga-Spiel gegen Holstein Kiel Gelb-Rot gesehen hatte, schimpfte er beim Verlassen des Platzes in Richtung der Schiedsrichter um Benedikt Kempkes: „Ihr seid Muschis geworden, Muschis.“ Aufgrund der Mikrofone konnten die TV-Zuschauer jedes seiner Worte hören.