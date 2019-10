Stuttgart-Profi Holger Badstuber kassiert nach Schiedsrichter-Beleidigung Sperre und Geldstrafe

Die Strafe für Holger Badstuber steht fest: Der Verteidiger des VfB Stuttgart wird nach seinem Ausraster im Spiel gegen Holstein Kiel (0:1) vom DFB hart sanktioniert. Wie der Klub am Dienstag auf seiner Homepage bestätigte, muss der 30 Jahre alte Profi des Zweitligisten für seine "Muschi"-Aussage zusätzlich zur Ein-Spiel-Sperre für die Gelb-Rote Karte eine weitere Partie aussetzen, fehlt also im Spitzenspiel beim Hamburger SV (Samstag, 13 Uhr) sowie gegen Dynamo Dresden am 3. November (13 Uhr). Hinzu kommt einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro.