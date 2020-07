Ex-Pauli-Coach Holger Stanislawski warnt Trainer Daniel Thioune vor HSV: "Ganz anders als Osnabrück"

Auf den neuen HSV -Trainer Daniel Thioune kommen wohl schwerere Zeiten zu. Das zumindest meint der frühere St. Pauli -Trainer Holger Stanislawski, der Thioune vor dem Umfeld seines neuen Vereins warnt. "Er sagt zwar, dass er sich auf das Wesentliche, also auf den Fußball, konzentrieren will. Doch das ist leichter gesagt als getan. Der HSV ist anders. Ganz anders als Osnabrück . Er ist ein interessanter, aber auch sehr schwieriger, komplizierter Verein" , sagte Stanislawski der Bild.

Kult-Profi Akinfenwa steigt in die Championship auf - Idol Jürgen Klopp gratuliert per Videobotschaft

Leroy Sané und Niklas Süle trainieren gemeinsam: Bayern-Stars arbeiten nach Knieverletzungen an Top-Form

"Das Problem des HSV ist es, dass immer ganz viele Leute mitreden wollen. Da gibt es unzählige Strömungen, die man verstehen muss. Davon kann sich auch ein Trainer nicht freimachen", meinte "Stani", der mit dem ehemaligen HSV-Profi Alexander Laas in Hamburg einen Supermarkt betreibt.

Stanislawski: "... dann haben sie keine Ahnung"

Der frühere Coach wundert sich über Fehleinschätzungen im Umfeld des Zweitligisten Hamburger SV. "Wenn natürlich alle wieder den Aufstieg als MUSS am Ende der Saison sehen, dann haben sie keine Ahnung", betonte Stanislawski. Denn die Realität in Hamburg sei eine andere. "Thioune muss an seinem Fußball, den er spielen lässt, und der Qualität seiner Profis gemessen werden."