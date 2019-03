EM-Qualifikation im Liveticker: Holland trifft auf Deutschland

Das 0:3 in der Nations League vor gut fünf Monaten in den Niederlanden ist bei Joachim Löw noch in unguter Erinnerung. Beim Start in die EM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) setzen der Bundestrainer und sein Führungsspieler Toni Kroos auf ein Erfolgserlebnis für die neu formierte Fußball-Nationalmannschaft in Amsterdam. „Wir haben eine andere Situation“, sagte Löw. „Mein Gefühl ist gut.“ Kroos betonte: „Unser Ziel muss es sein, diesmal hier erfolgreich zu sein.“ Die Partie gegen Oranje ist das erste von acht Spielen auf dem Weg zur Endrunde im kommenden Sommer.

DAS ZIEL: Am 16. Juni 2020 findet in der Allianz-Arena das erste EM-Spiel der Gruppe F in München statt. Dann will Joachim Löw seine verjüngte Mannschaft als selbstbewusster Co-Gastgeber in das Pan-Europa-Turnier führen – möglichst bis zum Finale am 12. Juli im Londoner Wembley-Stadion. Beim Start in die EM-Qualifikation in den Niederlanden schwingen nach dem desolaten WM-Jahr noch Zweifel mit. „Das Spiel war eine große Enttäuschung am Ende“, erinnerte sich Löw an das 0:3 gegen Oranje vor fünf Monaten.