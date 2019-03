Die Holländer haben am Donnerstagabend in Rotterdam zum Start in die EM-Qualfikationsgruppe C vorgelegt: Sie schlugen Weißrussland mit 4:0. Auch Nordirland, auf dem Weg zur WM 2018 und bei der EURO 2016 Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, startete mit einem Sieg: 2:0 gegen Estland in Belfast. Damit wird der Druck für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw (59) nach dem nicht überzeugenden Auftritt im Freundschaftsspiel gegen Serbien (1:1) nicht geringer. Die DFB-Elf wartet seit dem 2:1-Vorrundenspiel bei der WM 2018 gegen Schweden auf einen Pflichtspiel-Erfolg.

,,Deutschland hat eine Menge an großartigen Talenten, es wird sehr schwer für uns", glaubt Hollands Nationalspieler Marten de Roon nicht an eine ähnlich klare Angelegenheit wie im Oktober 2018, als die Elftal ,,Die Mannschaft" mit 3:0 aus dem Stadion schoss. Dass die deutsche Auswahl auf dem Weg zurück in die Weltspitze vor allem Zeit braucht, zeigte das Spiel gegen die Serben. ,,Es fehlen die Erfahrungselemente", kritisierte Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann (54) bei seinem ersten Auftritt als Experte bei RTL. ,,Mit Boateng, Hummels und Müller würde ich mich in Amsterdam deutlich wohler fühlen", sagte Sky-Chefkommentator Wolff-Christoph Fuss zur Ausbootung des Weltmeister-Trios und der gegen Serbien bereits vorgenommenen Umformierung der Defensive mit Jonathan Tah und Nilas Süle. Beide wirkten nicht immer sattelfest.,,Die Mentalität der Mannschaft, die so noch nie zusammengespielt hat, war sehr gut", lobte Löw nach der Partie gegen Serbien, ,,die Erfahrungen der ersten Halbzeit müssen wir machen, mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden." Der eingewechselte Leon Goretzka hatte nach 69 Minuten die 0:1-Pausenführung durch den Frankfurter Legionär Luka Jovic (12.) ausgeglichen. Gegen Holland, das zum 43. Mal in seiner Länderspielgeschichte auf Deutschland trifft, werden wohl die Weltmeister Toni Kroos und Matthias Ginter in die Startelf rücken, ebenso dürften Marco Reus und Thilo Kehrer von Anfang an auflaufen. ,,Wir hatten es sehr schwer gegen die Deutschen", sagt Bondscoach Ronald Koeman (56) mit Blick auf die letzten beiden Spiele. Nach der Partie in Amsterdam geht es für die deutsche Mannschaft erst am Saisonende, am 8. Juni 2019, in Weißrussland weiter. Die Holländer haben dann spielfrei.