Serge Gnabry mit Traumtor, Nico Schulz mit Last-Minute-Treffer: Deutschland gewinnt in Holland

Die neuformierte deutsche Nationalmannschaft hat zum Auftakt der EM-Qualifikation starke Moral gezeigt. Nach einer verdienten 2:0-Pausenführung leistete sich die Mannschaft von Joachim Löw in den Niederlanden eine Schwächephase und kassierte den Ausgleich. Dann traf aber Nico Schulz kurz vor dem Ende zum 3:2-Auswärtssieg. In Amsterdam resultierte das 2:0 nach 45 Minuten aus zwei sehenswerten Treffern von Leroy Sané und Serge Gnabry.

Die deutsche Nationalelf feierte zum Start in die EM-Quali einen überraschenden 3:2-Sieg in Holland. Hier sind die SPORTBUZZER-Noten zum Erfolg in Amsterdam. ©

Zunächst schloss Sané eine feine Vorabeit von Nico Schulz ab (15.), dann kam Gnabrys Sternstunde. Der Bayern-Profi, der beim 1:1 am vergangenen Mittwoch in Wolfsburg gegen Serbien noch erkältet ausgefallen war, zog nahezu die gesamte Hintermannschaft der Platzherren auf sich, blieb unbeeindruckt und hämmerte den Ball ins Netz (34.). Löw hatte vor der Partie "Mut und Emotionen" als grundlegende Eigenschaften für eine erfolgreiche Partie ausgerufen. Im ersten Durchgang schien seine Mannschaft dies zu beherzigen. Und das, obwohl sie auf Marco Reus verzichten musste. Der BVB-Kapitän fehlte wegen Oberschenkelproblemen in der Startelf und kam erst in den letzten Minuten der Partie zu einem Kurzeinsatz.