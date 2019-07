Jackie Groenen erlöst Holland in Verlängerung: Sorge um Schwedin Kosovare Asllani

Holland siegt sich mit Mühe ins Frauen-WM-Finale! Die amtierenden Europameisterinnen haben dank des Treffers von Mittelfeld-Spielerin Jackie Groenen (99. Minute) Deutschland-Bezwinger Schweden nach Verlängerung mit 1:0 (0:0) geschlagen. Die Holländerinnen treffen in ihrem ersten WM-Finale überhaupt nun auf die USA, die am Dienstag England in einem spannenden Spiel mit 2:1 besiegten. Das Endspiel wird am Sonntag um 17 Uhr im Groupama Stadium in Lyon angepfiffen. Auch bei der Frauen-WM gibt es ein Spiel um Platz drei: Am Samstag um 17 Uhr in Nizza treffen die Schwedinnen dann auf England.