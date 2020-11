Holland, Irland, Belgien: Verbände melden positive Corona-Tests vor Länderspielen

Niederlande: Mittelfeldspieler Tonny Vilhena reiste am Dienstag ab. Der 25-Jährige, der in Diensten von FK Krasnodar steht, sei unmittelbar nach Eintreffen seines positiven Testergebnisses nach Hause zurückgekehrt. Er sei "frei von Beschwerden", hieß es. Die Niederländer testen ihre Form am Mittwochabend in Amsterdam gegen Spanien (20.45 Uhr) und spielen anschließend in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina (18 Uhr) sowie am nächsten Mittwoch in Polen (20.45 Uhr).