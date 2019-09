Holland-Legende Roy Makaay über Virgil van Dijk, Duelle mit Deutschland und die Suche nach neuen Helden

Da gab es in der Kabine natürlich Sprüche oder je nach Ausgang auch etwas Häme. Aber 1974 war das mit der Rivalität noch etwas ganz anderes. Das ist mittlerweile nicht mehr so.

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Roy Makaay erklärt: Deshalb bin ich bei Hollands neuer Generation optimistisch

Und zwar?

Klar ist es am schönsten, mit gutem Fußball erfolgreich zu sein, aber: Hauptsache man gewinnt überhaupt. Als wir mal zwei Spiele in Folge verloren haben, wusste ich, dass wir das dritte besser deutlich gewinnen sollten. Und so ist es jetzt auch mit der EM-Qualifikation. Man kann sich vorstellen, was hier los war, als das zuletzt nicht geklappt hat. Das war eine ziemlich harte Zeit für die Fußballnation Holland.