Holland-Trainer Koeman warnt vor Nordirland-Spiel: "Müssen uns noch qualifizieren"

Vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland hat der holländische Nationaltrainer Ronald Koeman davor gewarnt, den Gegner zu unterschätzen. "Es gibt überhaupt keinen Grund zur Bequemlichkeit", sagte Koeman am Mittwoch in Zeist. "Wir müssen uns noch qualifizieren." Oranje spielt in derdeutschen Gruppe C am Donnerstag in Rotterdam gegen Nordirland (20:45 Uhr/So könnt ihr es sehen!). Alle 23 von Koeman nominierten Spieler sind nach seinen Angaben fit.