"Empörender Fußball": Holland-Nationaltrainer Ronald Koeman entschuldigt sich bei Nordirland

Eigentlich hätte Ronald Koeman nach dem 3:1-Sieg seiner Holländer gegen Nordirland im vergangenen Monat rundum glücklich sein müssen, gewann der Nationaltrainer mit seinem Team doch gegen einen direkten Konkurrenten in der EM-Qualifikation. Dennoch ärgerte sich 56-Jährige nach dem Spiel - und zwar vor allem über die Spielweise der Nordiren. "Sie haben ihre Fähigkeiten perfekt umgesetzt. Aber was sie spielen, ist auch empörender Fußball. Es ist erlaubt und sie holen das Beste aus ihren Qualitäten heraus, aber es ist schrecklich, es anzusehen", sagte der Coach in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Jetzt hat Koeman sich kurz vor dem erneuten Aufeinandertreffer der beiden Teams für diese Äußerung entschuldigt.