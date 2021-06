"Enormer Schlag": Holland-Torwart Cillessen rechnet nach EM-Ausbootung mit De Boer ab

Der wegen seines positiven Coronatests überraschend aus dem EM-Kader gestrichene niederländische Nationaltorwart Jasper Cillessen hat mit großer Enttäuschung und Wut auf seine Ausbootung reagiert. "Das ist ein enormer Schlag, der noch sehr lange nachwirken wird" , sagte Cillessen in einem Interview der niederländischen Tageszeitung Telegraaf. "Dadurch, dass ich mit dem Virus infiziert bin, sitze ich isoliert in meinem Appartement. Ich habe mich noch nie so machtlos, böse und schrecklich gefühlt", sagte der Torhüter des spanischen Erstligisten FC Valencia.

Cillessen: "Es wäre noch genug Zeit gewesen"

Bondscoach Frank de Boer hatte Cillessen am Dienstag mitgeteilt, dass die eigentliche Nummer eins nicht mehr zum Kader des Europameisters von 1988 gehört. De Boer begründete seine Entscheidung damit, dass der 32 Jahre alte Cillessen durch seine Infizierung nicht fit genug sei und zu viele Teile der Vorbereitung verpassen würde. "Was es besonders hart macht, ist, dass ich das überhaupt nicht habe kommen sehen", sagte Cillessen. "Es wäre noch genügend Zeit gewesen", glaubt er.

Statt Cillessen wird bei der Europameisterschaft wohl der 38 Jahre alte Maarten Stekelenburg von Ajax Amsterdam im Tor stehen. Im Kader stehen außerdem noch Tim Krul vom englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City und Marco Bilzot von AZ Alkmaar. Die Niederländer treffen in der Gruppe C in Amsterdam auf Österreich, die Ukraine und Nord-Mazedonien. Im ersten Test schrammte man mit einem 2:2 gegen Schottland am Mittwoch knapp an einer Blamage vorbei.