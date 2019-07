Für die schwedischen Spielerinnen Linda Sembrant und Sofia Jakobsson in jedem Fall. Beide erinnern sich noch gut an das Finale vor 16 Jahren gegen Deutschland (1:2 nach Golden Goal). ,,Seit der WM 2003 habe ich davon geträumt das schwedische Trikot zu tragen. Es war eine unglaubliche Inspiration", erklärt Jakobsson. Sembrant: ,,Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden, um mir die Spiele anzuschauen. Ich habe damals das Gefühl gehabt, dass ich dort auch mal sein will. Es war ein ganz besonderes Gefühl dieses Turnier zu verfolgen." Es ist bis heute Schwedens einzige Final-Teilnahme bei einer Frauen-WM. Nun bietet sich gegen die Turnier-Überraschung aus den Niederlanden die Chance, es erneut zu schaffen. Linda Sembrandt hat Respekt vor den Oranjes: ,,Sie haben alle unterschiedliche Qualitäten, sie sind schnell, kreativ und gut im Strafraumr, da müssen wir in der Abwehr sehr eng stehen. Es beginnt aber früher, wir müssen verhindern, dass sie überhaupt an den Ball kommen. Für uns gilt also mit der Abwehr hoch zu stehen und das sehr gut zu machen."

Für die Niederländerinnen ist es das erste Halbfinale bei einer Frauen-WM. Die ,,Oranje Leeuwinnen" setzten sich auf dem Weg nach Lyon im Achtelfinale gegen Japan (2:1) durch und beendeten im Viertelfinale mit einem 2:0-Erfolg den Run der Italienerinnen. Schweden kam gegen Kanada (1:0) und gegen die deutsche Frauen-Nationalmannschaft (2:1) jeweils mit einem Tor Vorsprung weiter. ,,Für viele wird das Halbfinale das größte Spiel der bisherigen Karriere sein. Wir sind unglaublich stolz auf uns, dass wir so weit gekommen sind, aber die Reise ist noch nicht vorbei. Jetzt ist der Druck weg und wir können hoffentlich zeigen was für einen guten Fußball wir spielen können. Ich bin zuversichtlich, dass wir Schweden schlagen können", so Dominique Bloodworth am Dienstag bei der offiziellen Pressekonferenz. Die Siegerinnen treffen am Sonntag in Lyon (17 Uhr) auf die US-Amerikanerinnen. Sie schlugen am Dienstag in einer mitreißenden Partie in Lyon die ,,Three Lionesses" aus England mit 2:1.