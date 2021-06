Holland "sehr schlecht": Michael Ballack übt nach Überraschungs-Aus im Achtelfinale harte Kritik

Für die Niederlande ist die EM bereits vorbei. Trotz der zuvor makellosen Bilanz von drei Siegen in drei Vorrundenspielen ist schon im Achtelfinale Endstation für die Auswahl von Bondscoach Frank de Boer. Beim 0:2 gegen Tschechien blieb die Elftal in vielen Belangen hinter den Erwartungen zurück. TV-Experte Michael Ballack quittierte die schwache Vorstellung der Niederländer mit deutlicher Kritik. "Es ist eine Überraschung und zwar eine heftige. Vor allem wie schlecht die Holländer heute waren", so die schonungslose Analyse des ehemaligen DFB-Kapitäns bei Magenta TV. "Sie konnten den Schalter nicht umlegen. Die Tschechen haben ihnen den Schneid abgekauft", resümierte Ballack weiter. Anzeige

Während er den Tschechen, die sich als einer der vier besten Gruppendritten in die Runde der letzten 16 vorspielten, "mit Abstand die beste Turnierleistung" attestierte, ging er mit den Niederländern hart ins Gericht. "Ich will nicht sagen katastrophal, aber sehr schlecht", bewertete der 44-Jährige den enttäuschenden "Oranje"-Auftritt. Ein Knackpunkt im Spiel war auch die Rote Karte von Verteidiger Matthijs de Ligt, der nach einem Handspiel als letzter Mann in der 55. Minute frühzeitig zum Duschen geschickt wurde. Für Ballack machte die "richtige Entscheidung" von Schiedsrichter Sergei Karasev den Niederländern im Anschluss das Leben merklich schwer.

"Otto Rehhagel hat früher gesagt: 'Alles machen, bloß nicht in Unterzahl geraten', weil du kannst es nicht korrigieren", erklärte der ehemalige Leistungsträger des FC Bayern und des FC Chelsea den Einfluss des Platzverweises auf den weiteren Spielverlauf. Kurz darauf gingen die Tschechen durch einen Kopfballtreffer von Tomas Holes dann auch in Front und stellten die Weichen auf Sieg. "Das sind natürlich Genickschläge", fügte Ballack an. Patrik Schick machte mit seinem vierten Tor in der laufenden EM die Sensation perfekt (80.).