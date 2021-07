Holland-Talent, Held von Wembley, Bayern-Legende: Die Karriere von Arjen Robben in Bildern

Nun also endgültig: Arjen Robben verlässt nach einem Jahr beim niederländischen Erstligisten FC Groningen die große Bühne des Profifußballs. Am Donnerstag bestätigte der 37-Jährige das Ende seiner Karriere. "Körperliche Rückschläge" waren dem ehrgeizigen Offensivmann immer wieder in die Quere gekommen und hatten ihn auch nach der Rückkehr zu seinem Jugendklub fast vollständig ausgebremst. Lediglich sieben Pflichtspiele (zwei Vorlagen) absolvierte Robben seit seinem überraschenden Comeback zur Saison 2019/20. Anzeige

Zuvor hatte er im Anschluss an seine Zeit beim FC Bayern schon einmal den Versuch unternommen, dem aktiven Fußball den Rücken zu kehren. Nach nur einem Jahr juckte es dem Niederländer dann doch zu sehr in den Füßen. Es folgte die Rückkehr zu Groningen, wo er einst als junger Spieler zum Profi reifte und den Grundstein für eine beispiellose Karriere legte. Stationen beim FC Chelsea, Real Madrid und dem FC Bayern pflasterten den Weg eines Ausnahmekönners. Der SPORTBUZZER fasst die große Laufbahn von Arjen Robben in der Bildergalerie zusammen.

Arjen Robben: Bilder seiner Karriere Am 23. Januar 1984 in den Niederlanden geboren, wird Arjen Robben zu einem der besten Fußballspieler seiner Zeit. Der SPORTBUZZER zeichnet die Highlights seiner Karriere nach. ©