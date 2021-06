Es ist der Tag der Entscheidungen in Gruppe C. Vor dem letzten Vorrunden-Spieltag der Europameisterschaft sind zwei Entscheidungen bereits gefallen: Die Niederlande konnte bereits vorzeitig als Gruppensieger das Ticket für das Achtelfinale klar machen. Nordmazedonien dagegen ist schon ausgeschieden. Für die Südosteuropäer geht es im letzten Spiel gegen die Elftal (18 Uhr, MagentaTV) nur noch darum, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen und möglicherweise den ersten Punkt der EM-Geschichte einzufahren, während sich Holland für die K.o.-Phase warmschießen kann. Spannung bietet das Parallelspiel zwischen der Ukraine und Österreich (ebenfalls 18 Uhr, ARD und MagentaTV), in dem es um Rang zwei in der Gruppe und die sichere Qualifikation für die Runde der letzten 16 geht. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), fasst die Ausgangslage in Gruppe C zusammen.

