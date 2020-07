Holland- und Ajax-Legende Wim Suurbier gestorben: "Ein wichtiger Pfeiler des Totalfußballs"

Der frühere holländische Fußballnationalspieler Wim Suurbier ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das teilte Ajax Amsterdam am Sonntagabend mit. Der langjährige Spieler des Rekordmeisters hatte im Juni einen Schlaganfall erlitten und lag seither auf der Intensivstation in einem Amsterdamer Krankenhaus. Nach seiner Zeit bei Ajax hatte Suurbier von 1977 bis 1978 beim FC Schalke 04 gespielt, ehe es ihn später in die USA gezogen hatte.