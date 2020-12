Höllische Schmerzen, keine Zuschauer: Drei "verrückte" Leipziger peilen zwei Weltrekorde an

Leipzig. Sie sind im positiven Sinne verrückt, lieben extreme Herausforderungen und gehen gern an ihre Grenzen. Vielleicht haben sie sogar einen an der Waffel, wie sie selbst mit Augenzwinkern zugeben: Die Leipziger Läufer Sebastian Nitsche (37), Cornelius Rossbach (30) und Marcus Schöfisch (33) gehen am Sonnabend auf Rekordjagd. Das Trio vom hiesigen Verein lauftraining.com schien bis vor wenigen Monaten maximal für einen Sachsenrekord prädestiniert. Doch Pustekuchen – der Weltrekord wird attackiert. Wenn schon, denn schon.

In Ermangelung an Wettkämpfen in Corona-Zeiten gehen die Straßenläufer am Sonnabend aufs Laufband. Nitsche und Rossbach gleich mal für zwölf Stunden. Zwischen 7 und 19 Uhr wechselt sich das Duo alle zehn Kilometer ab. Am Ende des Tages wollen sie die 175,62 Kilometer überbieten, die ein italienisches Duo 2015 vorgelegt hatte. Satte 90 Kilometer peilen beide also solistisch an. Dabei muss man wissen, dass sie noch nie in ihrem Leben mehr als 50 Kilometer an einem Tag gelaufen sind. Das klingt gewaltig nach Schmerzen.