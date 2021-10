Dachte, "ich bin in Hollywood": Ehrenpräsident Uli Hoeneß schwärmt von Gala-Auftritten des FC Bayern

Beschweren kann man sich über die sportliche Situation beim FC Bayern München aktuell beileibe nicht. In der Bundesliga thronen die Münchener auf Rang eins, in der Champions League befindet sich der deutsche Rekordmeister dank eines makellosen Starts mit drei Siegen aus drei Spielen auf Achtelfinal-Kurs. Ehrenpräsident Uli Hoeneß zeigt sich von den jüngsten Vorstellungen der Bayern begeistert. "Wie wir aktuell Fußball spielen, das ist ja ein Traum", schwärmte der 69-Jährige am Rande der Premiere der Doku-Serie "FC Bayern - Behind The Legend" am Montag.

