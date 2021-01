"Wie im Hollywood-Film": Emotionaler Abraham-Abschied bei Frankfurt-Sieg - Trikot-Tausch mit Schiedsrichter

Es waren emotionale Szenen, die sich nach dem Abpfiff der Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke 04 am Sonntag auf dem Rasen des Frankfurter Stadions abspielten. Zuvor stand David Abraham ein letztes Mal in einem Pflichtspiel für die SGE auf dem Platz. Nach fünf Jahren am Main beendete der 34-Jährige seine Laufbahn. Im Anschluss an die Partie hielt der Frankfurter Kapitän eine Rede inmitten eines klatschenden Mannschaftskreises, lag sich mit Spielern und Trainer Adi Hütter sichtlich gerührt in den Armen und war Hauptdarsteller in einem Danke-Video, das über die Anzeigetafel der Frankfurter Arena eingespielt wurde. Anzeige

Bei seinem 185. Bundesliga-Spiel stand Eintracht Frankfurts Abwehrchef noch einmal über die volle Distanz auf dem Feld. Die Mannschaft schlug Schlusslicht Schalke mit 3:1. Real-Leihgabe und Rückkehrer Luka Jovic hatte den letzten Auftritt Abrahams mit einem Doppelpack veredelt und nach Toren von André Silva (28.) und dem Ausgleich durch S04-Angreifer Matthew Hoppe (29.) einen 3:1-Erfolg für die Hessen herausgeschossen (72./90.+1). "Wie in einem Hollywoodfilm", hatte Sportvorstand Fredi Bobic die Dramaturgie der Partie mit der Jovic-Rückkehr und dem Abraham-Abschied am Sky-Mikrofon zusammengefasst.

Abraham selbst zeigte sich gerührt von der intensiven Verabschiedung. "Eine lange Reise geht zu Ende. Es waren viele Jahre, ich bin froh, dass ich meine Karriere an diesem Ort beenden durfte", so der ergriffene Verteidiger. "Ich kann nur 'Danke' sagen für die vielen lieben Worte, die mir zuteil wurden, speziell in diesem Monat." Zum Trikottausch mit Schiedsrichter Manuel Gräfe sagte der Defensivmann, der auf dem Platz mit bisweilen rauer Zweikampfführung auftrat: "Es ist eine große Ehre und ein schönes Augenzwinkern, das Trikot mit einem Schiedsrichter zu tauschen." Und weiter: "Ich hatte nie Probleme mit Schiedsrichtern."

Streich verabschiedet sich mit versöhnlichen Worten Auseinandersetzungen hatte der Routinier während seiner Laufbahn aber durchaus. Auch mit gegnerischen Akteuren. Einer davon, Christian Streich, verabschiedete sich nun stilvoll von Abraham. Der Trainer des SC Freiburg, der von dem argentinischen Abwehrspieler vor gut einem Jahr an der Seitenlinie umgerempelt worden war, sprach vor der Partie in einem von der SGE veröffentlichten Video einige warmherzige Worte. "Es hat mich gefreut, dass du hier warst in der Bundesliga, dass wir gegeneinander kämpfen durften. Und die eine Geschichte haben wir ja ganz gut bewältigt. Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist", sagte Streich.