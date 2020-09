Ullrich-Teamkollege Holm ledert gegen neue Generation bei Tour: "Genieße deinen Protein-Erdbeer-Milchshake"

Der Auslöser war ein Instagram-Post - nur logisch, dass auch Brian Holm seine eigenwillige Reaktion ebenfalls über das soziale Netzwerk in die Welt sendete. Nachdem der 25-jährige dänische Fahrer Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick Step) sich vor zwei Tagen über eine "sehr harte Etappe" bei der Tour de France mokierte, nahm das der ehemalige Radprofi zum Anlass, um mit der gesamten neuen Fahrer-Generation abzurechnen.

Holm, der zwischen 1993 und 1997 beim "Team Telekom" zusammen mit dem deutschen Fahrer Jan Ullrich unter Vertrag stand, lederte in Richtung Asgreen: "Lieber Kasper, wenn du müde bist und dich unwohl fühlst, ruf mich an. Ich erzähle dir vom wahren Leben. Gute Fahrt in deinem voll klimatisierten High-Tech-Bus und genieße deinen Protein-Erdbeer-Milchshake. Denk dran, dass Radsport deine Religion ist!“