Holstein-Fußball-Schule vermittelt "Freude am Fußball"

Man blickt in strahlende und glückliche Kinderaugen, wenn man den jungen Nachwuchskickern auf den Plätzen K1 und K2 im Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten Holstein Kiel beim Fußball zuschaut. 64 Kids im Alter von sechs bis zwölf Jahren nahmen in der vergangenen Woche in der Holstein-Fußball-Schule am Training teil. Von Montags bis Freitags, jeweils von 9.30 - 15.30 Uhr, erwartet die Kinder im Citti-Fußball-Park ein abwechslungsreiches Fußball-Programm.

Gerade in Zeiten von Corona bedarf es einen großen logistischen Aufwand, den Corona-Regeln gerecht zu werden. "Dadurch sind uns natürlich etwas die Hände gebunden, denn normal haben wir als Highlight für die Kids mit drei Zweitligaspielern immer noch eine Autogramm- und Fragestunde. Das entfällt derzeit natürlich", so Hamann, der seit 2010 im Verein tätig ist. Trotzdem kam es in der vergangenen Woche zu einer kleinen Anekdote. Beim Abschlussspielchen blieb Holstein-Profi Johannes van den Bergh stehen und schaute dem Nachwuchs interessiert zu.

"Man hat richtig gemerkt, wie das die Kinder motiviert hat und sie noch einmal Alles gegeben haben", berichtet Torben Haman grinsend. Auch Mats Eschen, Jannes Thomas, Tiffany Reschke und Collin Niemeck vom JFV Preetz versprühen jede Menge Spaß und zeigten sich am vergangenen Freitag ein bisschen wehmütig nach der letzten Trainingseinheit. "Wir sind traurig, dass die Woche schon vorbei ist. Uns hat es wahnsinnig gut gefallen", so die Vier. "Das ist für uns die schönste Anerkennung, wenn die Kinder zufrieden sind. Wir trainieren in den Oster-, Sommer- und Herbstferien mit über 1000 Kinder in den Camps. Momentan haben wir zwölf Partnervereine, die uns unterstützen, sonst wäre das gar nicht möglich", klärt Torben Hamann abschließend auf.