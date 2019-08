Holstein-Ikone Patrick Herrmann sieht seinen Klub Darmstadt 98 auf einem guten Weg

Sonntag vergangener Woche, Auftakt für die Hessen in die Zweite Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV. Es läuft die 25. Minute, als Herrmann einmal mehr mit den Füßen voran übers frische Grün im Volkspark mäht. Er erwischt Tim Leibold – innerhalb des Strafraums. Elfmeter? Nach kurzem Kontakt nach Köln lässt Referee Robert Hartmann weiterspielen. „Mein Einsteigen sieht in der Szene natürlich sehr dynamisch aus, aber ich habe ihn nicht klar gefoult“, sagt der vermeintliche Übeltäter selbst.

Dass in der achten Minute der Nachspielzeit dann vom Punkt nach Hinweis des Video-Assistenten der 1:1-Ausgleich für den HSV fällt, hat der 31-Jährige auch Tage später noch nicht ganz überwunden. „Nach 90 Minuten kann man mit dem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden sein. Dass man das Gegentor aber so spät kassiert, ist natürlich bitter“, sagt Herrmann. „Als sich der Schiedsrichter die Szene angeschaut hat, war ich eigentlich noch ganz ruhig. Mir war klar, dass er ihn nicht hätte geben dürfen, weil es eine 50:50-Entscheidung war. Generell müssen wir uns alle an den Videobeweis erst einmal gewöhnen.“

Hermann: „Wir haben eine ordentliche Truppe zusammen, sind auch noch auf Kaderplatz 14, 15, 16 stark besetzt“

Gewöhnen müssen sich auch weiterhin die Anhänger von Holstein Kiel an den Gedanken, dass ihr „Fußballgott“ mittlerweile in fremden Farben aufläuft. Ende Januar wechselte Patrick Herrmann, bei der KSV zu diesem Zeitpunkt einigermaßen perspektivlos, zu den Lilien nach Darmstadt, stand wenige Stunden nach Bekanntgabe seines Weggangs schon im Kader der Hessen gegen St. Pauli, wurde im Verlauf des Spiels sogar eingewechselt. Ein merkwürdiger Anblick für alle, die es mit Holstein hielten und halten.

Im März dann kam es am „Bölle“, dem altehrwürdigen Darmstädter Böllenfalltor, zum ersten Wiedersehen. Und Herrmann war sofort mittendrin, begünstigte mit einem Fehlpass und einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum die beiden Kieler Tore. Trotzdem gewann seine Elf 3:2, brachte Holstein empfindlich vom Aufstiegskurs ab und holte selbst zum Höhenflug aus mit sechs Siegen aus den letzten zehn Saisonspielen. Platz fünf in der Rückrunden-Tabelle unter Dimitrios Grammozis, der Ende Februar den Job von Dirk Schuster übernommen hatte.

Die Hessen konnten sich namhaft verstärken

Gleiches gilt auf Kieler Seite nach dem zweiten Umbruch in Folge. Den ersten hatte Herrmann noch als Holstein-Profi erlebt. „So ein Umbruch ist immer schwer berechenbar“, sagt er. „Deshalb ist es auch nicht so leicht, klare Ziele zu äußern. Aber Holstein wird ein schwerer Gegner, außerdem traue ich den Kielern immer viel zu.“

So mancher KSV-Fan hätte Herrmann wiederum zugetraut, auch an der Förde nach wie vor eine wichtige Rolle zu spielen. Aber er ist nicht mehr da. Auch wenn man ihn jetzt gut hätte gebrauchen können. Denn Jannik Dehm, der ihn im vergangenen Jahr verdrängt hatte, hat sich das Bein gebrochen. „Ich habe ihm gleich geschrieben und gute Besserung gewünscht“, sagt Herrmann. „Es tut mir sehr leid für den Jungen.“

Weniger sentimental denkt Herrmann indes über das nach, was sich am Sonntag am „Bölle“ abspielen wird. Klar freue er sich, viele vertraute Gesichter zu sehen. „Die Punkte aber sollen in Darmstadt bleiben“, sagt er. Herrmann, der Vollprofi. Für mindestens 90 Minuten. Satte Grätschen inklusive.