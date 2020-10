Die erste Saisonniederlage (1:3 gegen Fürth) im Kopf, das schwere Auswärtsspiel am Sonnabend (13 Uhr) in Aue vor Augen. Die erste Übungseinheit des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel in dieser Woche vor dem Auftritt im Erzgebirge war intensiv.