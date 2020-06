Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg: Liveticker rund um das Spiel

Was bei der 1:4-Niderlage am vergangenen Sonntag beim VfL Osnabrück etwas untergegangen war, ist das Profidebüt des 18-jährigen Jonas Sterner, der in der 79. Minute beim Stand von 1:3 für Alexandar Ignjovski eingewechselt wurde. "Trainer und Mitspieler haben mir vor dem Spiel gesagt, dass ich mir das verdient hätte und es genießen soll. Und das habe ich auch", so das Mittelfeldtalent gegenüber dem Sportbuzzer.