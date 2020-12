Fußball-Zweitligist Holstein Kiel empfängt am Mittwochabend um 18.30 Uhr im Holstein-Stadion den 1. FC Nürnberg. Die Franken reisen als Tabellenachter an die Förde. Kann das Team von KSV-Coach Ole Werner die Tabellenführung nach dem 4:0-Sieg des HSV am Dienstag gegen Sandhausen zurückerobern? Der KN-Sportbuzzer ist ab 17 Uhr live im Stadion.

