Holstein Kiel entlässt Trainer André Schubert - nach nur sechs Spieltagen

Nach nur sechs Spieltagen hat Holstein Kiel seinen neuen Cheftrainer André Schubert wieder entlassen - keine 24 Stunden nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim , durch die der Klub aus Schleswig-Holstein, der eigentlich als Kandidat für die Spitzengruppe der 2. Bundesliga gehandelt wurde, immer tiefer in den Tabellenkeller gedrückt wurde. Am Sonntag können die die Kieler bis auf den 17. Tabellenplatz zurückfallen.

Holstein-Boss über Schubert-Aus: "Vorbereitung und Saisonstart liefen nicht wie erhofft"

"Die Vorbereitung und der Saisonstart liefen nicht so, wie wir es uns erhofft haben", erklärte Holsteins Sport-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. "Für unsere Entscheidung, uns von Andre Schubert zu trennen, waren nicht vorrangig die durchwachsenen Ergebnisse ausschlaggebend. Uns war bewusst, dass es nach einem so großen personellen Umbruch nicht leicht wird, innerhalb kürzester Zeit eine homogene Einheit auf und neben dem Platz zu formen. Das Präsidium ist nach gemeinsamer Analyse der sportlichen Situation jedoch nicht mehr davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation unsere Ziele erreichen können."