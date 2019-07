Holstein Kiel arbeitet in vielen Bereichen an professionellen Strukturen

Neue Saison, neues Glück – mit welcher Platzierung wäre der Holstein-Aufsichtsrat am Ende zufrieden? Stefan Tholund: Unser kurzfristiges Ziel ist die Etablierung in der Zeiten Liga und dabei möglichst nicht in Abstiegsnot zu kommen. Wir wollen eine ordentliche Rolle spielen und dabei die wirtschaftliche Basis und die Infrastruktur verbreitern.

Die Mannschaft hat zwei Jahre oben mitgespielt. Ist sie nicht längst etabliertin der Zweiten Liga? Das ist zu optimistisch. Wir haben zwei Jahre super sportliche Leistungen abgeliefert, die überhaupt nicht zu erwarten waren, weil wir eigentlich weder das Geld dafür hatten, noch die Infrastruktur. Erfolgreicher Fußball hängt zwar nicht nur von diesen Dingen ab, aber eben auch. Und wenn man planbar werden will, muss man diese Voraussetzungen schaffen, da fehlt uns noch eine ganze Ecke.

Der Spielerkader ist noch nicht komplett. Haben Sie Bedenken, was den Saisonstart betrifft? Da habe ich gar keine Bedenken. Ich bin aber auch nicht der Sportfachmann, sondern habe das Vertrauen in Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Trainer André Schubert, dass sie etwas auf die Beine gestellt bekommen. Ich habe gehört, dass die jungen Spieler vielversprechende Eindrücke hinterlassen haben. Das Gute ist ja, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Im Aufstiegsjahr hatten wir noch sehr viel Respekt, inzwischen wissen wir, dass wir auch mit vielen neuen Leuten in der Startelf gut mithalten können. Das gibt wertvolles Selbstvertrauen.

Wie kann man sich als Liga-Neuling zu einer etablierten Mannschaft entwickeln, wenn auch nach dem zweiten Jahr der Trainer und die besten Spieler den Verein verlassen? Wir hätten da lieber mehr Stabilität, können es uns aber nicht aussuchen. Es ist schon exzellent, wie die sportlich Verantwortlichen immer wieder neue Spieler finden und verpflichten, die uns im Falle ihres Abgangs eine ordentliche Ablöse bescheren. Ich muss das aber auch aus der Perspektive des Spielers oder Trainers sehen: Die Profis haben meist eine recht kurze Karriere. Wenn der Ruf eines Vereins aus der Bundesliga kommt, der dem Spieler fünf oder sechsmal so viel Gehalt bietet, ist es nicht leicht, dem Spieler zu sagen, du musst hier noch zwei Jahre deinen Vertrag erfüllen. Im Einzelfall muss man das tun, damit nicht alle den Eindruck haben, hier könne jeder weg, der will. Aber da muss man die Balance finden.

Aber viele Spieler und auch die Trainer sind zu einem Zweitligisten gewechselt mit dem Anspruch aufzusteigen. Hätte Holstein die gleichen Ambitionen, würden solche Spieler dann nicht bleiben? Das ist ein Ziel. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir gerade mal in die dritte Zweitliga-Saison seit dem Aufstieg gehen. Um solche Ziele zu erreichen, braucht es noch eine Menge Aufbauarbeit.

Haben Sie einen Zeitplan? Die Basis ist die Infrastruktur, dafür haben wir schon einen Zeitplan: Es wird ein neues erstligataugliches Stadion kommen – unabhängig in welcher Liga wir spielen. In vier bis fünf Jahren werden wir ein sehr schönes Stadion haben. Wir sind in sehr guten Gesprächen mit der Stadt, der das Holstein-Stadion ja gehört, und dem Land Schleswig-Holstein. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir unsere Pläne präsentieren können.

Können Sie dennoch etwas konkreter werden bitte? Wir reden nicht mehr über nur eine Tribüne, sondern über das Gesamtprojekt. Die Stadt Kiel erwartet von uns zurecht eine komplette Planung für das gesamte Stadion, das Umfeld, die Verkehrserschließung, alles was dazu gehört, damit man den Bebauungsplan verabschieden kann. Das Stadion wird wahrscheinlich 21000 bis 22000 Zuschauern Platz bieten – mit kleineren Erweiterungsoptionen bis zu 25000. Das halte ich auch für völlig ausreichend.

Sie haben erst vor einigen Monaten eine sogenannte „provisorische“ Osttribüne errichten lassen, wird die in fünf Jahren wieder ausgetauscht sein? Dass wir die gerade gebaute neue Osttribüne in fünf Jahren schon wieder abgerissen haben werden, glaube ich nicht. Die hat keine Priorität und kommt als allerletztes dran. Sie sieht gut aus und ist stabil. Die Baugenehmigung ist zwar auf vier Jahre befristet, nach Ablauf dieser Frist können wir aber einen Erneuerungsantrag stellen. Was vorher ansteht, ist eine neue Haupttribüne mit den Funktionsräumen für Presse, Umkleide- und VIP-Bereich.

Besteht die Gefahr, dass durch die Investitionen in die Infrastruktur und speziell ins Stadion das Geld am Ende bei den Profis fehlt? Die Gefahr ist natürlich immer da. Unsere größte Aufgabe ist es, ein Konzept zu entwickeln, das dafür sorgt, dass der Verein eine kalkulierbare Miete trägt und dass die Einnahmen ansonsten für den sportlichen Bereich und die Trainingsinfrastruktur eingesetzt werden können. Wenn wir das nicht schaffen, ist nichts gewonnen. Das ist ein schwieriger Spagat.

Stefan Tholund im Gespräch mit KN-Sportchef Alexander Hahn (links). © Frank Peter

Anzeige

Ist Holstein Kiel nach zwei starken Jahren in der Zweiten Liga mutiger geworden? Wir wollten in der Aufstiegseuphorie nicht den Fehler machen, die durch Fernsehgelder gestiegenen Einnahmen mit vollen Händen wieder auszugeben, denn die laufenden Ausgaben wären im Falle des Abstiegs immer noch da, aber die Einnahmen nicht. Wir haben nach dem Aufstieg also den Ball flach gehalten, mit nahezu derselben Struktur, die wir hatten, weitergemacht, weil wir nicht sicher davon ausgehen konnten, dass wir in der Zweiten Liga bleiben. Aber wenn man es schafft, sich zu stabilisieren, hat man auch den Mut zu investieren, das machen wir jetzt – auch im Trainingszentrum: Bei den Trainingsanlagen müssen wir nachwachsen, die vorhandenen Plätze müssen qualitativ verbessert werden. Im Winter haben wir gegenüber süddeutschen Klubs zurzeit einen Wettbewerbsnachteil. Wir müssen auch die Verwaltung erweitern, der Platz reicht nicht mehr aus, wir brauchen da auch mehr Personal. Alle diese Schritte sind nötig und werden eingeleitet.

Kam der Erfolg aus infra-struktureller Sicht zu schnell? Die Sponsorensuche ist viel leichter, wenn man sportlichen Erfolg hat und als Newcomer eine tolle Saison spielt. Es ist nur dann nicht gut, wenn parallel die Erwartungshaltungen wachsen. Wenn die Menschen denken, dass wir nach zwei Jahren in der Spitzengruppe nun endlich mal in die Erste Liga aufsteigen müssen, ist das völlig falsch. Was die finanziellen Mittel angeht, sind wir immer noch ein Verein, der in der Zweiten Liga im unteren Drittel spielt. Wir sind zwar nicht mehr Letzter beim Fernsehgeld wie im Aufstiegsjahr, aber immer noch im unteren Drittel. Wenn wir es schaffen, in den nächsten zwei Jahren mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben, wäre das schon klasse.

Sind Sie stolz darauf, mit dem Handball-Rekordmeister THW Kiel nun auf einer Stufe im Wettstreit um Partner und Sponsoren zu stehen? Ich bin seit über 40 Jahren Vereinsmitglied beim THW Kiel, bin schon als Student in die Tennisabteilung eingetreten. Die Konkurrenz schadet auch dem THW letztlich nicht. Das wurde zuletzt zwar immer behauptet, aber das lag wohl eher an der sportlichen Delle, die sie nun wieder ausbügeln werden. Stolz bin ich ohne Ende. Wenn man durch die Stadt fährt und sieht, wo überall Holstein-Fahnen hängen, das war vor 15 Jahren undenkbar und ist eine ganz tolle Entwicklung.

Ist die Ausgliederung der Profimannschaft ein möglicher weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung? Wir haben bei Holstein Kiel noch alles im e.V. Nur die Buchführung des Lizenzspielerbereichs ist getrennt vom ideellen Bereich des Vereins. Das Thema Ausgliederung hängt ja zusammen mit „50+1“. Solange diese Regel gilt, macht es wenig Sinn auszugliedern, wenn man damit nur das Ziel verfolgt, Anteile an Investoren zu verkaufen, den Investoren aber sagen muss: ,Ihr habt leider nichts zu sagen, wenn ihr Anteile kauft’. Ich persönlich finde 50+1 sehr sympathisch, weil es die Bodenständigkeit des deutschen Fußballs gewährleistet. Ich glaube aber, dass das europäische Kartellrecht „50+1“ irgendwann kippen wird. Die großen Klubs in Deutschland werden Druck machen, weil sie merken, dass der Anschluss international verloren geht.

Also keine Ausgliederung? Wir müssten das Mindestkapital in Höhe von drei Millionen Euro in der Kapitalgesellschaft, also die Einlage, die wir auch nicht für laufende Kosten antasten dürften, erst einmal darstellen können. Das sehe ich Stand heute nicht. Die derzeitigen Regelungen und Bedingungen halten uns also davon ab. Wir halten es im Grundsatz aber für richtig, es irgendwann zu tun. Nicht, weil wir glauben, dass Investoren uns die Bude einrennen, sondern weil es dem Verein Risiken abnimmt. Der ideelle Bereich würde nicht mehr durch wirtschaftliche Risiken im Profibereich belastet. Daher lohnt sich die Ausgliederung für uns. Mehr kann man im Moment mit einer Ausgliederung nicht erreichen.

Noch mal zu Ihnen und Ihrer Funktion als Aufsichtsrat. Warum ist es eigentlich stets ruhig um die Geschehnisse rund um das Präsidium und den Aufsichtsrat? Kritik gibt es immer mal, aber das regeln wir dann intern. Es gibt einen Finanzplan, der von Wolfgang Schwenke vorgestellt wird. Der Aufsichtsrat betrachtet und genehmigt den Finanzplan. Was die Geschäftsführer mit diesem Geld anstellen, ist weitgehend ihnen überlassen. Es kann nicht sein, dass der Aufsichtsrat anfängt, sportliche Entscheidungen zu treffen. Schon das öffentliche Reinreden ist ein Riesenproblem bei anderen Vereinen, das führt dazu, dass die Sportlichen Leiter sofort wackelig sind, weil man das Gefühl hat, denen wird nicht mehr vertraut, und das geht in die falsche Richtung.

Sind Sie froh, dass es bei Holstein vergleichsweise harmonisch zugeht? Absolut, denn das hilft der Sache. Wenn man sich ständig im Infight aufreibt, kann man der Sache nicht dienen. Ich möchte nicht tauschen mit Kollegen in manch anderen Klubs. Eine Konstanz und ruhiges Arbeiten haben gewaltige Vorteile.

Sie sind seit 13 Jahren der Aufsichtsratsvorsitzende, wurden kürzlich für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Ist ein Ende Ihrer Amtszeit noch lange nicht absehbar? Für mich gibt es keinen festgelegten Zeitpunkt für meinen Ausstieg. Klar ist, dass der Aufsichtsrat verjüngt werden muss, das steht für mich außer Frage.

In vielen Vereinen bringen ehemalige verdiente Profis sportliche Kompetenz in den Aufsichtsrat. Denken Sie bei Holstein Kiel darüber nach, jemanden wie Patrick Herrmann in den Aufsichtsrat zu befördern? Unabhängig von Patrick Herrmann, der ja immer noch aktiver Profi ist, ist das immer mal wieder ein Thema, seitdem es unseren Aufsichtsrat gibt. Ich bin da aber zurückhaltend. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk, können uns auf sportlichem Gebiet sehr gut beraten lassen von Leuten – ich nenne bewusst keinen Namen –, die teilweise bei anderen Vereinen im Amt sind. Die sportliche Kompetenz können wir uns also jederzeit verschaffen. Aber nimmt man so eine Person in den Aufsichtsrat auf, ist die Gefahr groß, dass sie sich öffentlich äußern muss, wenn es sportlich schlecht läuft. Wir möchten aber nicht, dass sich der Aufsichtsrat öffentlich zu Themen des operativen Bereichs äußert. Denn das erzeugt Instabilität.

Haben Sie noch einen Holstein-Traum? Ich würde lügen, wenn ich leugnen würde, mit Holstein auch mal in der ersten Liga spielen zu wollen. Aber ich könnte auch wunderbar damit leben, wenn das nicht klappt.

Man muss es ja nicht immer laut sagen, aber Fortschritt heißt auch, dass die sportlichen Ambitionen steigen... Und dafür wollen wir zu aller erst ein stabiles Fundament schaffen. Alles, was wir jetzt machen, zielt darauf ab. Das Stadion wird erstligatauglich sein. Wir haben im Nachwuchsbereich den dritten Stern fürs NLZ bekommen.

Und wann schafft es der nächste NLZ-Spieler in den Profikader? Da haben wir nicht so gute Ergebnisse gehabt in den letzten Jahren. Die Zahl der Spieler, die es aus dem NLZ in die Liga-Mannschaft geschafft haben, ist überschaubar. Hauke Wahl war ab der A-Jugend bei uns. Noah Awuku, Philipp Sander, Arne Sicker und Tim Siedschlag, viel mehr waren es nicht. Wir müssen öfter erreichen, dass es jemand bis in die erste Mannschaft schafft, ohne vorher abgeworben worden zu sein. Interview: Alexander Hahn

Kontrolleur der erste Stunde

Stefan Tholund, Jahrgang 1958, ist Rechtsanwalt und Notar in Kiel und seit der Geburtsstunde des KSV-Aufsichtsrates vor 13 Jahren dessen Vorsitzender. Der von den rund 2000 Vereinsmitgliedern gewählte, ehrenamtliche Aufsichtsrat, neben Tholund bestehend aus Axel Hüsgen, Walter Jonat, Gerhard Lütje und Hermann Langness, bestimmt das hauptamtlich tätige, die Geschäfte führende Präsidium (derzeit Präsident Steffen Schneekloth und die Vizes Wolfgang Schwenke und Fabian Wohlgemuth), genehmigt den Finanzetat und kontrolliert, unter anderem durch regelmäßige Treffen mit dem Präsidium einmal im Monat. Vor seiner Zeit als Aufsichtsrat saß Tholund im Klub-Vorstand. In die Störche verliebte sich der promovierte Jurist 1978: Sein erster Besuch im Holstein-Stadion war das 1:0 gegen Wacker 04 Berlin, das den erstmaligen Aufstieg in die Zweite Liga besiegelte.

Die Vertragslaufzeiten der Spieler von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel (Kader der Saison 2019/20). Dominik Reimann, Torwart, geb. 18.06.1997, Vertrag bis zum 30.06.2021. ©

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!