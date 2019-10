Holstein Kiel-Ass Jae-Sung Lee ohne Handy nach Nordkorea

Mit vier Treffern führt Jae-sung Lee die interne Torschützenliste des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel an. Der WM-Teilnehmer von 2018 und Deutschland-Bezwinger des Turniers in Russland ist seit seiner Verpflichtung Ende Juli 2018 einer der Unterschiedspieler der Störche. Zusammen mit seinem Landsmann Young-jae Seo bildet das 27-jährige Offensiv-Ass die Südkorea-Connection an der Kieler Förde.

Der deutschen Sprache ist Lee nur sehr bedingt mächtig. Die deutsche Geschichte hingegen kennt er aus dem Schulunterricht in der Heimat, wie er in dem von Dolmetscher Seo begleiteten Gespräch bestätigt. Die Bedeutung des Tags der Deutschen Einheit kann er gut nachvollziehen. Kein Wunder, denn sein Heimatland ist wie einst die DDR und die BRD in Nord- und Südkorea geteilt. Seit 1948 trennt auf der asiatischen Halbinsel eine Grenze das Volk gemeinsamen Ursprungs – analog zum geteilten Deutschland als Folge des Zweiten Weltkriegs.

Zwischen 1950 und 1953 bedrohte der Korea-Krieg sogar den internationalen Weltfrieden. China und die damalige Sowjetunion unterstützten den Norden, mehrere westliche Staaten, gedeckt durch die Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, den Süden.

Heute führt Kim Jong-un die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) als totalitärer Staatsführer nach kommunistischen Leitlinien. Moon Jae-in ist seit dem 10. Mai 2017 der zwölfte Präsident des demokratischen Südkorea. An eine Wiedervereinigung wie in Deutschland glaubt der Wahl-Kieler Lee trotz erster Annäherungsversuche beider Staaten in der jüngeren Vergangenheit nicht. Zumindest nicht in näherer Zukunft.