Holstein Kiel: Auch die Denkedrans sind völlig aus dem Häuschen

"Es fühlt sich immer noch unwirklich an. Tabellenplatz 1,2 oder 3, Bayern im DFB-Pokal rausgehauen, jetzt gegen den ungemütlichen Gegner Rot-Weiß Essen auf deren Acker ein unglaublich souveränes 3:0 erarbeitet. Etwas Glück beim Elfmeter, aber das Glück kommt auch nicht auf halbem Weg entgegen, Glück muss man sich erarbeiten. Das hat die Mannschaft getan. Wir wären so gerne live dabei. Hier sollten wir aber demütig bleiben und uns freuen, dass der Ball so gut rollt. Immerhin durften wir dabei den Soundtrack liefern. Es macht uns so stolz, ein Teil des Ganzen zu sein", so die fünf Musiker Simon, Andy, Martin, Matze und Jan in einhelliger Meinung.