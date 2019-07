Holstein Kiel: Ausbildungsbetrieb ohne Kittel

Saisonvorbereitung, Trainingslager, Testspiele – ob im Sommer oder Winter, in dieser Zeit tummeln sich Spielerberater und Scouts besonders häufig am Seitenrand der Spiel- und Übungsflächen der Fußball-Profiklubs. Fast immer mit dem Handy in der Hand (oder am Ohr). Es wird viel gesprochen, speziell in den Transferperioden - und gerne auch über Zahlen.

Die Global Player der Branche nehmen die Veröffentlichungen der Ablösegelder zumeist ohne Einspruch zur Kenntnis, mühen sich bisweilen gar um Transparenz. Fast wirkt es so, als kokettieren Real Madrid, ManCity, der FC Barcelona und Co. mit den aberwitzigen Summen in dreistelliger Millionenhöhe. Auch die Gehälter der Superstars bleiben selten wirklich geheim.

In der Zweiten Bundesliga hingegen geben sich die verantwortlichen Protagonisten in Sachen Einkommen der Akteure vergleichsweise verschwiegen. Und doch sickert immer wieder einmal etwas durch. Wie zum Beispiel das Monatssalär eines Sonny Kittel. Das soll zu Ingolstädter Zweitligazeiten offiziell nicht bestätigte, aber keineswegs utopische 75.000 Euro betragen haben. 20 Tore und insgesamt 25 Assists zieren das Konto des 26-Jährigen in zwei Unterhaus-Spielzeiten. Eine gute Quote für einen offensiven Mittelfeldspieler, der sich zuvor bei den Schanzern und bei seinem Stammverein Eintracht Frankfurt schon Erstliga-Meriten (60 Einsätze) erworben hat. Den völlig überraschenden Zweitliga-Abstieg des FCI indes konnte auch Kittel nicht verhindern.

In der kommenden Saison schnürt er die Stiefel für den Hamburger SV. Verein und Spieler haben ein gemeinsames Ziel: Bundesliga-Comeback! Dazu beitragen soll auch ein 20-jähriges Talent: Adrian Fein, defensiver Mittelfeldspieler, bei Bayern München ausgebildet und in der vergangenen Serie auf Leihbasis für den Kieler Konkurrenten Jahn Regensburg tätig. 21 Zweitligaspiele (kein Tor, zwei Torvorlagen) hat Fein für die Oberpfälzer bestritten. Vier davon über 90 Minuten. In Hamburg wird der Verdienst des Youngsters auf satte 50.000 Euro pro Monat taxiert.

Auch die Kieler Störche fahnden noch nach einem Strategen für die defensive Stabilität, nach einem „Sechser“ mit Erfahrung. Ein kompliziertes Unterfangen auf dem finanziell überhitzten Spielermarkt, zumal die wirtschaftlichen Möglichkeiten an der Förde im Vergleich begrenzt sind. Das Durchschnittseinkommen der Holstein-Profis dürfte nicht einmal die Hälfte des kolportierten Fein-Salärs betragen.

Wer mit den Großen nicht mitbieten kann oder mag, muss mit anderen Pfunden wuchern. Das wissen auch die Klub-Oberen in Heidenheim, Regensburg, Bielefeld, Darmstadt oder Aue. Die Ausbildungsfabrik Kiel hat sich zu einer Top-Adresse für Spieler mit hohem Entwicklungspotenzial gemausert, die noch auf den endgültigen Durchbruch auf der großen Bühne warten. Für die hohe Zahl an Einsatzminuten von Nachwuchskräften (9354) sicherten sich die Störche national hinter Bayer Leverkusen (1,32 Millionen Euro) die zweithöchste Prämie der Deutschen Fußball Liga (DFL) in der Kategorie „Local Player“. Ein bemerkenswertes Signal.

Dass durch die 1,28 Millionen Zusatz-Euro jetzt aber das Gehaltsgefüge bei der KSV Holstein durch die Verpflichtung einer Führungskraft mit Erstligazuschnitt in Schieflage gebracht wird, scheint derzeit äußerst unwahrscheinlich. Das der wirtschaftlichen Vernunft geschuldete, zugleich aber viel Fantasie, Know-how und Mut erfordernde Motto: Lotse Spieler kostengünstig ins Nest der Störche, mache sie besser und generiere beim Verkauf üppige Transfererlöse.

Ein Prozedere, das in den zurückliegenden zwei Jahren trotz der Abgänge namhafter Akteure auch aus Sicht des Vereins sehr gut funktioniert hat. Mit den 3,5 Millionen Euro Ablöse, die der HSV für David Kinsombi berappen musste, haben die Kieler sogar eine anderenorts nicht eben gefeierte Benchmark für Zweitligaverhältnisse gesetzt.

Eine Falle allerdings sorgt auf dem selbst erwählten Weg des gemäßigten Wachstums für ein kaum kalkulierbares Risiko. Denn noch mussten die KSV-Verantwortlichen seit dem ersehnten Aufstieg in Liga zwei im Jahre 2017 nicht eine Sekunde um den Klassenerhalt bangen ...