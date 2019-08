Holstein Kiel: Ausgeruhter Jae-Sung Lee macht Störche froh

Der kleine Kieler Knoten ist geplatzt, die KSV Holstein hat gegen den Karlsruher SC den ersten Saisonsieg eingefahren. Das 2:1 (1:1) im Holstein-Stadion war ein hartes Stück Arbeit, der Lohn einer taktischen Umstellung – und trug den Namen eines koreanischen Nationalspielers, der seine Leistungsdelle überwunden zu haben scheint.„Leeeeeeeeee“ – so tönte es durch das gesamte Stadion. Die Holstein-Fans wussten genau, wessen Stempel der erste Saisonsieg trug. Jae-Sung Lee, 27, koreanischer Nationalspieler und seit Sonntag Matchwinner. „Ich freue mich sehr über den Sieg“, sagte Lee nach der Partie, die er mit seinen beiden Treffern zu Gunsten der Störche entschieden hatte – angesprochen darauf, wie er sich nach zwei Toren denn fühle. Lee ist ein Teamplayer, seine Bescheidenheit legendär. Ja, in Korea habe er schon mal zwei Tore in einem Spiel gemacht. Mehr zu seiner eigenen Leistung will er erst mal gar nicht sagen. „Ich bin froh über den ersten Saisonsieg.“

Froh waren nach dem Abpfiff am Sonntag alle Störche. Weniger, weil ihnen der Start in den Knochen gesteckt hatte, sondern vielmehr ob des zurückgewonnenen Vertrauens ins eigene Spiel. „Wir waren weit von Hektik entfernt“, stellte Kapitän Hauke Wahl fest. „Aber natürlich macht der Sieg Freude. Und er zeigt, wie wichtig es ist, dass wir immer dagegenhalten, gerade gegen so einen physisch starken Gegner.“

Die körperliche Präsenz des KSC war auch das Hauptkriterium für die geänderte taktische Formation mit Dreierkette, Jonas Meffert quasi „auf halb acht“, also zwischen defensivem und zentralen Mittelfeld, sowie Alexander Mühling in Richtung Zehn und Lee zur falschen Neun nach vorn geschoben. „Unsere Aufstellung orientiert sich jede Woche an drei Dingen: unserer Spielphilosophie, den Stärken und der Spielweise des Gegners und unserem Matchplan“, erklärte KSV-Cheftrainer André Schubert. „Da der KSC ein klares 4-4-2 spielt, in dem die Stürmer auch im Rückzug relativ hoch in den Halbräumen bleiben und zweikampfstark sind, haben wir uns entschieden, mit drei Innenverteidigern dagegenzuhalten, um auch die Konter schnell zu unterbinden.“ Zudem sei klar gewesen, dass die Störche in der Luft keine Chance hätten, so Schubert, der lachend ergänzte: „Deshalb haben wir unsere Zwerge spielen lassen.“

Während David Atanga auf dem rechten Flügel keinen guten Tag erwischte, war Makana Baku auf Links agil und schwungvoll. Der größte Kniff aber war die Aufstellung Lees als (hängende) Spitze. „Der Plan war, keinen echten Stürmer zwischen die Innenverteidiger zu stellen, damit die sich nicht neutralisieren“, erklärte Mittelfeldspieler Alexander Mühling. „Für mich war es ein etwas anderes Spiel als sonst, ich musste mehr Zweikämpfe führen, und das war nicht immer leicht gegen Fröde und Co., diese Ochsen“, ergänzte Mühling schmunzelnd mit Anerkennung der Karlsruher Physis. Zudem hatten die Störche kleine Anlaufschwierigkeiten mit der neuen Grundordnung. „Es hat etwas gedauert, bis wir uns in der neuen Formation so gefunden hatten, dass es zielstrebig war“, sagte Schubert.

Bis zur 45. Minute war das Kieler Spiel zwar gefällig, aber erschreckend ungefährlich. Dann kam Lee und traf traumhaft zum 1:1. „Für mich war es kein Problem, weiter vorn zu spielen“, erzählte der Koreaner. „Schließlich haben wir es im Training schon so gemacht. Aber ich habe Pressing geübt.“ Der Nationalspieler war sichtlich zufrieden mit der Mannschaft und dem Ergebnis. Aber er durfte auch mit sich selbst zufrieden sein.

Lees erster Auftritt im Störchetrikot im Auftaktspiel der vergangenen Saison beim Hamburger SV (3:0) war eine Verheißung, im Saisonverlauf aber bekam seine Leistungskurve einen Knick. Der 27-Jährige wirkte überspielt, ausgelaugt von den vielen weiten Reisen zur Nationalmannschaft, hatte mit Verletzungen zu kämpfen. „Die Pause im Sommer war extrem wichtig“, sagte Lee nach seinem starken Auftritt gegen den KSC. „Zum einen, um mich mal richtig auszuruhen. Zum anderen auch, um eine richtige Vorbereitung mit der Mannschaft zu haben.“ Mit dem 2:1 gegen Karlsruhe entschied er am Sonntag nach einer guten Stunde das Spiel, und er hätte gar ein drittes und viertes Tor erzielen können (53./Pfosten, 68./pariert) – der KSV wird es nichts ausmachen, sollte er sich diese Treffer für die kommenden Partien aufgehoben haben.