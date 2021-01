"Ekstase pur": Holstein Kiel feiert Pokal-Coup gegen FC Bayern – Schweinsteiger: "Historische Nacht"

Während die Spieler des FC Bayern München frustriert durch das dichte Schneetreiben in die Kabinen trotteten, feierten die Underdogs von Holstein Kiel begleitet von einem begeisterten Hupkonzert der eigenen Fans den wohl größten Erfolg in der jüngeren Vereinsgeschichte. Gerade hatten die Schleswig-Holsteiner den haushohen Favoriten aus München nach einer hochspannenden Partie und einem 2:2 nach Verlängerung im Elfmeterschießen bezwungen und sich damit das letzte verbliebene Achtelfinal-Ticket im DFB-Pokal gesichert. Entsprechend groß war die Euphorie, nachdem Fin Bartels den entscheidenden Strafstoß gegen Manuel Neuer verwandelt hatte.

"Diesen Abend wird kein Mensch in Kiel, kein Spieler, kein Fan, jemals vergessen" , jubelte Ioannis Gelios, der vor Bartels' goldenem Schuss gegen Marc Roca gehalten hatte und selbst vom enttäuschten Bayern-Coach Hansi Flick als "herausragend" gelobt wurde. Beim entscheidenden Versuch seines Teamkollegen hatte der Keeper "gar nicht hingeschaut, sondern nur auf den Jubel gewartet", gestand er bei Sky. Dass er ausgerechnet gegen die Bayern zum "Elfmeter-Killer" werden würde, hätte er "niemals gedacht. Umso schöner, dass es heute passiert ist".

Auch sein Trainer Ole Werner konnte die Pokal-Überraschung, die sich seine Mannschaft schon vor dem Elfmeterschießen mit einer couragierten und mutigen Leistung durchaus verdient hatten, gar nicht richtig fassen - genau wie das Gros der Profis und Verantwortlichen: "Ich habe in der Kabine gerade viele verwirrte Menschen getroffen", bekannte der 32-Jährige, der die Dimension des Erreichten allerdings durchaus erfasste: "Es ist ein außergewöhnliches Erlebnis, das ist etwas, an das man sich in vielen Jahren noch erinnert."