Holstein Kiel bietet gegen Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt blutleeren Auftritt

Es ist noch Luft nach oben. Viel Luft. Donnerstagabend, vorletzter Test von Holstein Kiel vor dem Start in die neue Spielzeit der Zweiten Fußball-Bundesliga. Im Citti Fußball-Park auf der Trainingsanlage der Störche in Projensdorf ist, kurzfristig anberaumt, Eintracht Norderstedt zu Gast. Viertligist gegen Zweitligist – doch der doppelte Klassenunterschied ist über weite Strecken nicht zu spüren. Am Ende steht es 2:2 (1:0). Das reicht noch nicht.