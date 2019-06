Holstein Kiel: Bullenhitze im Trainingslager

Willkommen im Backofen Brandenburg. Dabei ist die erste Garstufe sogar noch erträglich: 28 Grad waren es gestern Nachmittag bei der Ankunft des Störche-Trosses in Kremmen, wo im ersten von zwei Trainingslagern die taktischen Grundlagen für die kommende Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga erarbeitet werden sollen. Ein entspannter Aufgalopp in der ostdeutschen Sommersonne. Doch es wird heiß. Richtig heiß. Für Mittwoch sagen die Meteorologen bis zu 40 Grad Celsius voraus. Holstein Kiel, soviel ist klar, wird in den nächsten Tagen gehörig ins Schwitzen kommen.

Am Sonntag stand zunächst einmal nach dem gemeinsamen Essen im Hotel Sommerfeld eine lockere Einheit zum Eingewöhnen auf dem Plan – nicht nur an die örtlichen Begebenheiten, sondern auch an einige neue Gesichter. Denn nicht nur die Neu-Störche Ioannis Gelios, Lion Lauberbach, Michael Eberwein, Young-Jae Seo, Makana Baku, Phil Neumann und Daniel Hanslik waren dabei – sondern auch Last-Minute-Neuzugang Emmanuel Iyoha. Und: der neue Co-Trainer, Fabian Boll. Er ist es also wie erwartet geworden, stieg mit der Mannschaft in Kiel in den Bus und wird ab sofort als rechte Hand von Trainer André Schubert fungieren.

„Fabian wollte die Möglichkeit, Assistent von André Schubert zu werden, sehr gerne annehmen. Wir haben gemeinsam mit seinem Verein Victoria Hamburg eine Lösung im Sinne aller Beteiligten gefunden“, sagte KSV-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bei der Ankunft in Kremmen. Boll, genannt „Boller“, langjähriger Profi des FC St. Pauli und zuletzt gemeinsam mit seinem Ex-Kollegen Marius Ebbers Trainer beim Hamburger Oberligisten Victoria, war gleich mittendrin, wirkte gut gelaunt beim Passspielchen der Störche mit, scherzte viel mit den neuen Kollegen. Einer freute sich besonders über die Verpflichtung: Patrick Borger. Borger und Boll – sie kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei St. Pauli. Borger im Tor, Boll als eisenharter Verteidiger. „Dass sich die Wege nach der Karriere noch einmal auf diese Weise kreuzen, freut mich ganz besonders“, sagte Holsteins Torwarttrainer über „Boller“, der selbst sagte: „Ich freue mich wahnsinnig darauf, zusammen mit André Schubert, der mich als Spieler in der späten Phase meiner Karriere noch einmal einen Schritt weiter gebracht hat, und dem gesamten Team zu arbeiten.“

Freude, das war neben der Hitze das Oberthema des ersten Tages. Die strahlte nämlich auch Neuzugang Emmanuel Iyoha aus. „Emma“, wie sie ihn schon bei seinem Stammklub Fortuna Düsseldorf und seinem letzten Arbeitgeber, Leihverein Erzgebirge Aue, nannten, kommt für ein Jahr auf Leihbasis von den Fortunen an die Förde. „Mit Emmanuel Iyoha konnten wir einen Mann für die Offensive für uns gewinnen, der sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und für sein Alter schon einige Erfahrung, sowohl in der Zweiten Liga als auch in den U-Nationalmannschaften, sammeln konnte“, sagte Sportdirektor Wohlgemuth. „Er ist ein großgewachsener, schneller und spielfreudiger Angreifer und macht uns in unserer Offensive noch variabler.“

Iyoha, 21 Jahre alt, ist vielseitig einsetzbar, kann in der Spitze spielen, dahinter oder auf dem Flügel. In der Vorsaison erzielte er drei Tore, glänzte aber vor allem als Vorlagengeber: Sieben Treffer bereitete er im Erzgebirge-Trikot vor. „Ich möchte hier schnell ankommen, meine Mannschaft kennenlernen und dann eine gute Zweitliga-Runde spielen“, sagte Iyoha, der zuletzt im März für die deutsche U21-Nationalmannschaft gespielt hatte – ebenso wie sein neuer Vereinskollege Janni Serra aber nicht in den endgültigen EM-Kader berufen worden war. Dafür im Störche-Kader in Kremmen: neben den Profis noch die U23-Spieler Tjorve Mohr und Johann Berger, zudem Testspieler Philipp Müller, der zuletzt in der Dritten Liga bei Preußen Münster gespielt hatte. In dieser Konstellation werden sie die nächsten Tage miteinander verbringen. In der Bullenhitze von Brandenburg.

