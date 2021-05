Kiel muss nach Pokal-Pleite beim BVB eingestehen: "Klar die Grenzen aufgezeigt" – Fokus auf den Aufstieg

Die Hoffnungen waren groß: Nachdem man in der 2. Runde schon den großen FC Bayern, den Top-Favoriten auf den Titel, ausgeschaltet hatte, wollte Holstein Kiel am Samstagabend im Pokal-Halbfinale auch Borussia Dortmund ärgern. Doch Pustekuchen: Die Störche von Trainer Ole Werner hatten beim BVB keine Chance, das Spiel war bereits mit dem Halbzeit- und späteren Endstand von 0:5 entschieden. Und so gestand sich auch Werner nach der Partie bei der ARD ein: "Ich denke schon, dass uns ganz klar die Grenzen aufgezeigt wurde, da muss man nicht groß drumherum reden." Anzeige

Dabei begann die Partie durchaus vielversprechend: "Wir haben eigentlich vernünftige erste zehn, zwölf Minuten gespielt", befand auch der Störche-Trainer. "Aber mit dem 0:1 hat es uns an Zutrauen gefehlt. Wir haben es nicht geschafft, die Zweikämpfe so zu führen, wie man sie dann führen muss in so einem Pokalspiel." Die Macht-Demonstration der Gastgeber konnte auch die beste Defensive der 2. Liga dann nicht mehr verhindern. "Wenn du zur Halbzeit 0:5 zurückliegst, obwohl du dir hier so viel vorgenommen hast, dann ist das einfach extrem ernüchternd", stellte Routinier Fin Bartels klar.

Kiel will zurück nach Dortmund – als Bundesligist

Für die Störche ist der Rückschlag jedoch nicht allzu groß. Das eigentliche Saison-Ziel ist nämlich klar: Der erste Bundesliga-Aufstieg der Klub-Geschichte soll her. Es gehe jetzt darum, "alles daran zu setzen, dass wir vielleicht nächstes Jahr dann in der Liga nochmal wiederkommen dürfen", erklärte Werner aus dem Bundesliga-Tempel in Dortmund. Er glaubt nicht, dass das Debakel gegen den Liga-Oberen bleibende Spuren hinterlassen wird: "Ich glaube, dass das zwei unterschiedliche Wettbewerbe sind. Dass wir ganz gut einordnen können gegen wen wir hier heute gespielt haben", sagte er.